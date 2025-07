Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di FCIN1908.it di Tajon Buchanan e non soltanto: “Fadera, Insigne, tutti nomi interessanti quelli che sento. Abbiamo un grande allenatore e come società non dobbiamo sbagliare, dobbiamo fare gli acquisti giusti. No telenovela Berardi? Sono contento, ma il mercato è lungo. L’uscita importante dovevamo farla ed è quella di Laurienté, dobbiamo ritenerci molto soddisfatti.