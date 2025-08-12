“L’Inter ha bisogno certamente di Lookman, se no non sarebbero in questa trattativa ora in fase di stallo. Non c’è un appuntamento tra club, non ci sono state chiamate, siamo fermi da due settimane e il giocatore non è in Italia. Verranno presi provvedimenti disciplinari dall’Atalanta nei confronti di Lookman, di questo sono sicuro. Le cinque punte per tutte le competizioni servono nelle valutazioni dei nerazzurri.