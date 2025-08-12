Aggiornamenti su Ademola Lookman e non soltanto da Sky Sport. Queste le parole di Luca Marchetti in studio sull’attaccante, primo obiettivo dell’Inter per rinforzare la rosa di Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Caso Lookman, tutto fermo tra club: le ultimissime! Inter fa colpo in difesa se…
calciomercato
Sky – Caso Lookman, tutto fermo tra club: le ultimissime! Inter fa colpo in difesa se…
Aggiornamenti su Ademola Lookman e non soltanto da Sky Sport: ecco le ultimissime sul mercato in entrata dell'Inter
“L’Inter ha bisogno certamente di Lookman, se no non sarebbero in questa trattativa ora in fase di stallo. Non c’è un appuntamento tra club, non ci sono state chiamate, siamo fermi da due settimane e il giocatore non è in Italia. Verranno presi provvedimenti disciplinari dall’Atalanta nei confronti di Lookman, di questo sono sicuro. Le cinque punte per tutte le competizioni servono nelle valutazioni dei nerazzurri.
Pavard può essere un’uscita, ma deve arrivare un’offerta congrua. Per arrivare un difensore, deve partire qualcuno in difesa nell’Inter oggi. Nelle valutazioni dell’Inter, il reparto arretrato a oggi è al completo mentre un acquisto verrà fatto in attacco”, ha spiegato il giornalista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA