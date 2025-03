"Raccontano che Castro sia ben più maturo dei suoi 20 anni e stia già programmando una carriera di successo, ben sapendo che ad Appiano potrebbe crescere ancora. Per gli argentini, romantici e visionari, un talento senza limiti “non ha tetto”: Castro è proprio di questa specie, guarda lassù e vede solo le stelle. Più modestamente, i dirigenti interisti intravedono in lui un progetto compiuto di un nuovo Lautaro. Stessa fame, stessa voglia di imparare, forse doti di partenza perfino migliori. Intanto, nel poco tempo insieme, i due argentini hanno iniziato a parlare vis a vis, poi il nerazzurro ha dovuto lasciare il compagno: ci si rivedrà d’estate, questa per il bolognese era soltanto la prima di tante convocazioni di Scaloni. Il resto, a tempo debito, lo farà la squadra mercato nerazzurra, ben consapevole di una necessità tecnica nel cuore della rosa: non di sola ThuLa può vivere l’Inter", racconta La Gazzetta dello Sport.