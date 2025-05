L’Inter fa sul serio per Santiago Castro, previsti nuovi contatti per l'attaccante argentino: il Bologna ha fissato il prezzo

L’Inter fa sul serio per Santiago Castro. L’attaccante argentino - dopo aver realizzato 8 gol e 4 assist in 32 partite di Serie A - è sulla lista dei dirigenti per rinforzare l’attacco nerazzurro in estate. Il Bologna lo aveva preso dal Velez per 12 milioni di euro, in questa stagione è diventato il titolarissimo e il prezzo è più che triplicato.