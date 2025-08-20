Il futuro di Kristjan Asllani sarà al Bologna? Le certezze dei giorni scorsi non sono più così ferree. Anzi, stanno sorgendo grandi dubbi

Redazione1908 20 agosto - 19:26

Il futuro di Kristjan Asllani sarà al Bologna? Le certezze dei giorni scorsi non sono più così ferree. Anzi, c'è l'impressione che il Bologna si possa tirare indietro. Spiega la situazione il Corriere dello Sport.

"L’accordo è totale tra il Bologna e l’Inter per quanto riguarda lo sbarco a Casteldebole di Kristjan Asllani: 9,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita a favore del club nerazzurro. A questo punto mancherebbe solo che Claudio Fenucci raggiungesse l’accordo con l’agente del giovane centrocampista albanese per l’ingaggio per poter finalmente parlare di operazione chiusa.

Mancherebbe sì, è d’obbligo usare il condizionale. Perché il Bologna ritiene che l’acquisto di Asllani farebbe alzare troppo il tetto-ingaggi e di conseguenza proprio per questi motivi sarebbe consigliabile farlo saltare.

Il passo che nelle ultime ore il popolo rossoblù aveva chiesto di fare al presidente Joey Saputo e al suo capo-azienda Fenucci, no, Saputo e Fenucci non lo hanno fatto, non dando dunque il via libera a un affare che lunedì sera sembrava ai titoli di coda.

Quella del Bologna è una strategia per ottenere un ulteriore sconto, sia da parte dell’Inter che da parte dell’entourage di Asllani, oppure è una decisione che i capi del governo del Bologna ritengono di non dover rivisitare, come se la moglie ubriaca e la botte piena fossero conciciliabili e come se la promessa fatta alla gente di voler mantenere questo spessore tecnico non dovesse costare un minimo rischio di impresa?

Una cosa è certa. Nel caso in cui il Bologna dovesse fermare il carrozzone che nelle ultime due settimane era stato messo in piedi per Asllani significherebbe quanto meno aver perso del tempo prezioso, a Casteldebole non hanno ancora capito che le parole hanno un peso e un significato e che qualche volta sarebbe anche opportuno dargli un seguito con i fatti.

Una volta sottolineato come il gioco delle parti sia legittimo, a questo punto va capito ciò che hanno veramente in testa quelli che governano il Bologna. In questo senso: al di là di quello che fanno trasparire, stanno pensando ancora ad Asllani? E se invece dovessero voltare le spalle al centrocampista albanese, si butterebbero poi su un altro giovane che costa meno come cartellino e che pretende uno stipendio più basso rispetto agli 1,7 milioni chiesti da Asllani?"