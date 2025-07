Il nigeriano spinge per spostarsi da Bergamo a Milano forte di una promessa ricevuta un anno fa dal club di Percassi

Serve pazienza da parte del tifoso dell'Inter, ma il fronte per Lookman è rovente. Ieri Marotta e Ausilio hanno mosso i primi passi formali, dando il via a una trattativa che sperano sia rapida e positiva. Si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"Se l’Inter ci riuscirà lo scopriremo nel giro di un paio di settimane. La fiducia di viale Liberazione, comunque, si basa su un dato di fatto. Ovvero che la cessione di Lookman era già stata messa in preventivo dal club bergamasco. Tanto che il nigeriano non è stato inserito nella campagna fotografica per la nuova maglia e che è già stato preso il suo sostituto: Sulemana. In verità, la decisione risale addirittura a quasi un anno fa. Ovvero, alla fine dello scorso agosto, quando era stato respinto il Psg, disposto a pagare appena 20 milioni di euro.

In quell’occasione, appunto, c’era stata la promessa al nigeriano di lasciarlo andare alla fine di questa stagione in caso di offerta di una big. Ebbene, ora quell’offerta c’è e lì si gioca la partita. Lo scenario non è molto differente da quello della scorsa estate, che aveva Koopmeiners come protagonista. Anche l’olandese, infatti, sosteneva di avere in mano la promessa di essere liberato. Alle fine, però, la vicenda si è protratta per settimane, diventando una sorta di telenovela. Ecco, l’Inter vorrebbe evitare un bis. Anche perché i rappresentanti di Lookman garantiscono che con la promessa era stato fissato pure un prezzo: 40 milioni, appunto".