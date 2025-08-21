Il mercato estivo ha portato con sé un cambiamento importante per il club nerazzurro. Non si tratta solo di nuovi acquisti, ma di una vera e propria svolta nella strategia societaria. La dirigenza ha deciso di puntare in maniera decisa su giocatori di prospettiva, lasciando alle spalle la politica degli svincolati. Negli ultimi anni questi ultimi erano stati preziosi, garantendo qualità tecnica e sostenibilità economica. Oggi, invece, l’obiettivo è costruire un progetto più giovane e proiettato nel futuro.