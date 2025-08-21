Il mercato estivo ha portato con sé un cambiamento importante per il club nerazzurro. Non si tratta solo di nuovi acquisti, ma di una vera e propria svolta nella strategia societaria. La dirigenza ha deciso di puntare in maniera decisa su giocatori di prospettiva, lasciando alle spalle la politica degli svincolati. Negli ultimi anni questi ultimi erano stati preziosi, garantendo qualità tecnica e sostenibilità economica. Oggi, invece, l’obiettivo è costruire un progetto più giovane e proiettato nel futuro.
La novità più evidente riguarda la provenienza dei rinforzi, segnala il Corriere dello Sport. Gran parte dei nuovi arrivi, infatti, giungerà dall’estero. Un segnale di apertura internazionale che rappresenta un cambiamento netto rispetto al passato. L’unica eccezione sarà Bonny, attaccante prelevato dal Parma. Per il resto, i colpi di mercato parlano altre lingue e altre esperienze.
Dopo Sucic, acquistato dalla Dinamo Zagabria, e Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia, si attendono altre operazioni. Il centrocampo sarà rinforzato con un profilo come Cissé, o un giocatore simile per caratteristiche. Anche in difesa si lavora su un innesto proveniente da un campionato straniero. Un percorso chiaro, che porta il club a guardare oltre i confini nazionali.
C’è però una controindicazione naturale in questa scelta. I nuovi arrivi potrebbero aver bisogno di un periodo di ambientamento. Inserirsi in Serie A non è mai semplice, soprattutto per chi non conosce il calcio italiano. Su questo aspetto Chivu dovrà avere pazienza e lucidità. La buona notizia è che la vecchia guardia resta un punto fermo. I senatori dello spogliatoio offriranno stabilità e leadership. Grazie a loro i nuovi avranno il tempo per integrarsi con calma.
