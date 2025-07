L’augurio dei nerazzurri è che possa tornare per restare ed essere definitivamente un protagonista della squadra che verrà

Marco Astori Redattore 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 20:40)

Sta per cominciare una nuova avventura per Valentin Carboni dopo il grave infortunio al crociato dell'anno scorso: il classe 2005 nella prossima stagione giocherà al Genoa. Lo conferma anche il Corriere dello Sport: "La storia di Valentin Carboni è già ricca di capitoli, in attesa di compiere quel grande salto che a 20 anni è il sogno di un’intera carriera. Il club nerazzurro ha trovato l’intesa con il Genoa per il trasferimento in prestito secco, oltre a pagare al club ligure dei piccoli bonus in base alle presenze.

Un incentivo in più legato al suo minutaggio in campo e un nuovo investimento sul futuro per un giocatore su cui l’Inter crede fortemente e che lo stesso Chivu apprezza sin dai tempi delle giovanili, quando l’argentino aveva cominciato a impressionare. In più non avrebbe avuto senso tenerlo essendo reduce da un infortunio così grave, avendo bisogno di giocare con continuità.

Un segnale importante servito a scacciare non solo i dubbi sulla tenuta fisica post infortunio, ma che ha ribadito il suo spessore tecnico in prospettiva futura. L’Inter ci crede fortemente, l’operazione con il Genoa lo testimonia e l’augurio dei nerazzurri è che possa tornare per restare ed essere definitivamente un protagonista della squadra che verrà".