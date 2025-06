"La partita resta aperta. Ma, come premesso, adesso la palla passa a Cesc: dovrà essere lui a trovare gli argomenti giusti per abbattere le barriere della società lariana. E le prossime ore potrebbero già essere decisive in questo senso, con Fabregas atteso di rientro in Italia".

"In casa nerazzurra non manca la fiducia, come fatto intendere da Marotta, a margine del funerale di Pellegrini, pur non indicando nomi. Chiaro, però, che esistano anche soluzioni alternative. E non potrebbe essere altrimenti. Di fatto le altre opzioni sono due: Vieira, che può liberarsi dal Genoa in cambio di 500 mila euro, ma solo a luglio e quindi non è una pista semplice, e Chivu, che, però, non ha ancora avuto contatti con l’Inter. Il rumeno ancora oggi incontrerà il Parma per il rinnovo di contratto, ma con la salvezza è scattata la clausola per il prolungamento automatico".