Se sul fronte Calhanoglu non risultano novità ormai da giorni, il Galatasaray e l'Inter potrebbero presto avere nuovi contatti per un altro nome. Yann Sommer sembra sempre nel mirino del club turco, come ribadisce anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti:

"Il Galatasaray intende insistere per Sommer. Almeno è ciò che rimbalza dalla Turchia. Dovendo sostituire Muslera, il club di Istanbul avrebbe stilato una lista di quattro profili, che comprende Maignan del Milan, Ederson del Manchester City, Ter Stegen del Barcellona e, appunto, il numero uno svizzero. Che sarebbe anche il preferito, tenuto conto che i primi due sono irraggiungibili, mentre il tedesco, messo ai margini dal Barcellona, starebbe valutando un intervento chirurgico alla schiena he lo costringerebbe ad uno stop di 4 mesi. All’Inter, comunque, non sono arrivati segnali. Nel caso, per portare via Sommer, servirà un’offerta adeguata, non verrà certo liberato a zero".