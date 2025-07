Il primo affondo arriverà ovviamente per Lookman. Sull'altro fronte, invece, bisognerà attendere ancora. Ma con una sponda favorevole, che dovrà esercitare un ruolo determinante nella trattativa. Spiega infatti il quotidiano: "L’attesa sarà ancora più lunga per Leoni. Che, in ogni caso, ha accettato di “sopportarla”. L’Inter ha spiegato al suo agente, Crnjar, lunedì pomeriggio in visita in viale Liberazione, la necessità di mettere insieme un tesoretto prima di affondare il colpo con il Parma.

E il difensore ha compreso. Come premesso, due pedine sono state già sistemate, ne mancano altre quattro per completare il lavoro e bussare alla porta del club emiliano. Gli altri esuberi rimanenti, come noto, sono Asllani, Sebastiano Esposito, Palacios e Taremi, a cui è stato concesso qualche giorno di vacanza di più assieme alla famiglia, dopo essere rimasto a lungo bloccato in Iran. L’obiettivo è mettere insieme almeno una trentina di milioni. A quel punto, non solo sarebbe “coperto” l’investimento supplementare per Lookman, ma sarebbe pure pronta un’offerta da 30-35 milioni al Parma per regalare Leoni e Chivu".