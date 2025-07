L'aggiornamento sul futuro del centrocampista turco atteso in Italia intanto per rimettersi a disposizione di Chivu

"Il centrocampista ha ormai concluso le sue vacanze. E’ rientrato a Istanbul e nelle prossime ore sarà a Milano. Domani mattina, assieme agli altri reduci da infortuni (Pavard, Bisseck e Zielinski), sosterrà i controlli del caso e poi, nel pomeriggio, comincerà a lavorare alla Pinetina, in attesa del resto della truppa convocata per sabato. Sarà, con ogni probabilità, il momento della verità.

Anche se Marotta ha comunque precisato che «gli parleremo sicuramente, ma lo facciamo già costantemente. E, come altri giocatori, non ci ha mai manifestato la volontà di andare via». Se il Galatasaray, anche a causa l’investimento corposo per Osimhen, non pare avere le risorse per tornare a bussare alle porte di viale Liberazione. Ora il vero fronte è quello aperto (solo mediaticamente?) dal Fenerbahce. In Turchia si insiste su un’imminente offerta di una ventina di milioni. All’Inter, nulla è stato recapitato. E la richiesta continua ad essere di 30 milioni.