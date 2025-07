La trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman è a un punto di svolta. Dopo le parole di Percassi si è entrati definitivamente nel vivo della questione, destinata a risolversi a stretto giro in un senso o nell'altro. Come ha reagito l'Inter alle considerazioni fatte da Bergamo? Lo rivela il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Dal club interista, in queste ore, ha cominciato a trapelare un pizzico in più di ottimismo, seppure ancora nessuno si voglia effettivamente sbilanciare. Perché può sempre succedere qualcosa. C’è attesa chiaramente, perché Lookman, come più volte sottolineato, ha tutto per essere il colpaccio del mercato e l’elemento in grado di dare una svolta tecnica all’Inter che sta nascendo sotto la guida di Chivu. E, infatti, il suo nome l’ha fatto proprio il tecnico rumeno, che non vede l’ora di averlo a disposizione per costruire il suo impianto. Chissà che non sia solo questione di (pochi) giorni…".