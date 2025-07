"Il canale con il Parma è aperto e molto ben avviato ormai da tempo, anche se questo non basta a mettere la strada in discesa per Giovanni Leoni. Può facilitare in fase di trattativa o aiutare a sciogliere i nodi sui dettagli però l’Inter ha ancora tutta la strada da percorrere per dare l'assalto al difensore diciottenne. Proprio alla luce della giovanissima età, il club emiliano non vuole lasciarlo andare così presto visto quello che può ancora dare prima di spiccare il volo e vista la quotazione che può ancora lievitare a suon di buone prestazioni.

Il Parma è disposto a sedersi al tavolo della trattativa per un'offerta vicina ai 40 milioni. Altrimenti c'è la ferma intenzione di trattenerlo almeno per un altro anno. Dal canto suo l’Inter può sfruttare la corsia preferenziale già aperta, magari facendo calare in parte le pretese degli emiliani e far sì che l'assalto diventi più accessibile. Senza dimenticare che in questo senso possono essere decisivi gli ottimi rapporti tra il presidente Marotta e l’ad Cherubini. Proprio per quanto già costruito con i trasferimenti a Milano di Chivu per la panchina e Bonny per l'attacco, l’Inter parte qualche passo in avanti in più rispetto alle altre pretendenti, a partire dal nuovo Milan targato Allegri".