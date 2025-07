"Beh, sostanzialmente, occorre che l’Atalanta faccia i suoi conti tra quanto è destinata ad incassare e la necessità di individuare in tempi piuttosto rapidi un sostituto di Lookman. Entro il fine settimana, comunque, l’Inter attende una risposta alla sua proposta. Che – viene garantito da viale Liberazione – non verrà ritoccata. Finora, la società orobica ha mostrato fermezza rispetto alla richiesta di 50 milioni.

Ma, anche a tal proposito, le parole di Percassi sono state decisamente concilianti. «Per Lookman, nonostante tanti interessamenti, non c’era mai stato nulla di concreto fino a ieri (martedì, ndr), giorno in cui è arrivata una proposta scritta. L’Inter è una società molto amica. Mi sono visto con Marotta che è amico oltre che grande professionista. In questi giorni valuteremo l’offerta ricevuta per dare una risposta». Difficile non interpretare queste frasi come: ci metteremo d’accordo".