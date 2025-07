Serve il via libera della proprietà per arrivare al rilancio che metterebbe ancora maggiore pressione all'Atalanta

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 09:02)

Servirà ancora un po' di tempo prima di arrivare all'epilogo della trattativa Lookman. La pausa di questi giorni è strategica per entrambi i club, in attesa del prossimo capitolo della vicenda. Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto della situazione:

"L’Atalanta, infatti, continua ad essere rigida nella sua richiesta di 50 milioni e soprattutto sulla pretesa che l’operazione si chiuda a titolo definitivo e non attraverso un prestito con obbligo di riscatto, come proposto inizialmente. Al momento, è ferma anche l’Inter sui 40 milioni messi sul tavolo la scorsa settimana. C’è la consapevolezza di dover alzare la posta, ma ancora non è stato fatto il passo.

E, a questo punto, c’è da credere che si slitterà quanto meno alla prossima settimana. Al di là delle risorse supplementari, il nodo resta sempre Oaktree. Dopo aver dato il via libera all’offerta di 40 milioni per Lookman, nonostante ne fossero già stati investiti oltre 60 per gli acquisti di Sucic, Luis Henrique e Bonny, più il riscatto di Zalewski, il fondo americano ancora non ha autorizzato il rilancio.

Vero che ci sono già stati segnali di disponibilità, ma non è ancora arrivato il semaforo verde. Nel frattempo, va avanti senz’altro il lavoro “ai fianchi” dei rappresentanti di Lookman, con il club bergamasco. Almeno per il momento non ha sortito gli effetti sperati, ma proseguirà. Come il nigeriano prosegue il suo programma di recupero dal guaio al polpaccio. Se la situazione non dovesse essersi sbloccata nel momento in cui sarà guarito, allora occorrerà capire quale sarà il suo atteggiamento".