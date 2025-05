In dirittura d'arrivo un'altra operazione dopo quella di Sucic per la prossima stagione

Luis Henrique è ormai un giocatore dell'Inter in pectore. Nella giornata di ieri è arrivato uno scatto sostanziale verso l'accordo definitivo tra i nerazzurri e il Marsiglia, ultimo passo verso la chiusura del cerchio dopo l'accordo raggiunto con l'entourage del calciatore. In viale della Liberazione hanno agito con una certa determinazione per chiudere l'affare prima possibile e permettere al calciatore di far parte della spedizione verso gli Stati Uniti.

Si attendono a questo punto soltanto le visite mediche. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport: "Il passaggio successivo sarà quello di mettere tutto per iscritto. E avverrà nel momento in cui il brasiliano avrà effettuato le visite mediche. Che, a questo punto, andranno in scena la settimana prossima. Per poi approfittare della finestra di mercato tra l'1 e il 10 giugno per ratificare il trasferimento".