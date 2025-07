La dirigenza sta lavorando su più tavoli per capire quale può essere l'obiettivo finale per il reparto arretrato

Giovanni Leoni è il nome in cima alla lista dei desideri dell'Inter per rinforzare la difesa. Non l'unico però, considerando le pretese importanti del Parma e la bagarre per aggiudicarsi il cartellino del difensore. I nerazzurri lavoreranno contemporaneamente su più tavoli per capire dove poter affondare il colpo. Si legge infatti sul Corriere dello Sport di oggi: