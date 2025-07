L'attaccante iraniano attende a stretto giro novità importanti sul suo futuro: in arrivo anche la possibilità di lasciare il suo Paese

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 08:16)

Dopo giorni non facili, Mehdi Taremi potrebbe presto tirare un altro sospiro di sollievo. L'attaccante dell'Inter, bloccato per un po' a Teheran, ora è ancora in Iran, ma presto potrebbe riuscire a lasciare la nazione. Lo spiega anche il Corriere dello Sport:

"Questa settimana, Taremi potrebbe finalmente lasciare l’Iran. Nelle ultime ore, infatti, sono ripresi i collegamenti internazionali. Stando a quanto riportato da alcuni giornalisti iraniani, entro qualche giorno l’attaccante interista dovrebbe riuscire a imbarcarsi. Dopo aver giocato in nazionale, Taremi era rimasto bloccato dopo l’attacco di Israele, tanto da non poter partecipare al Mondiale per club con l’Inter. Inizialmente, il numero 99 nerazzurro si trovava a Teheran.

Poi, dopo un viaggio lungo e complicato, aveva raggiunto il suo paese natale Bushehr. Nel frattempo, non si sono mai interrotti i contatti sia con la dirigenza interista sia con i compagni: tutti volevano rassicurazioni sulle sue condizioni e sulla sicurezza. Tutto è andato per il meglio e, a questo punto, si tratta solo di attendere il via libera per partire. Sospiro di sollievo, quindi, anche in viale Liberazione, dove l’intera vicenda è stata seguita con un pizzico di apprensione".

In arrivo, quindi, anche novità sul suo futuro: "Peraltro, le ultime evoluzioni potrebbero dare un’accelerazione anche alla definizione del futuro dell’attaccante. A breve, le richieste di informazioni già arrivate al club nerazzurro potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto. Finora, i sondaggi sono stati di Besiktas e, soprattutto, di Nottingham Forest e Fulham. Dopo un’annata con più ombre che luci e il dubbio di un ambientamento complicato, l’Inter vorrebbe trovare una nuova sistemazione all’attaccante iraniano".