Lois Openda sarebbe uno dei nomi sul taccuino della dirigenza dell'Inter per la prossima stagione. Lo ribadisce il Corriere dello Sport stamattina, dopo aver tirato fuori il fascicolo nella giornata di ieri. Openda completerebbe il reparto avanzato nerazzurro, per il quale in preventivo ormai da settimane c'è la partenza di Taremi. Si legge sul quotidiano questa mattina:

"Il belga è fondamentalmente una seconda punta, capace di svariare su tutto il fronte offensivo e di agire in funzione di una prima punta. È veloce e, nelle sue corde, ha l’uno contro uno. E, saltando l’uomo, si crea la superiorità, situazione che si è vista poco negli ultimi anni in casa nerazzurra. Openda, invece, non è un esterno di ruolo e nemmeno un trequartista.

Ma è in grado di partire da una posizione più laterale, come di sistemarsi dietro una prima punta che gli faccia da riferimento e a cui appoggiarsi, tenendo sempre la porta avversaria di fronte. Insomma, ha le doti e le qualità per garantire a Chivu ciò che vuole. E, infatti, l’Inter lo ha inserito nella sua lista dei candidati: non è da solo, ma certamente è ai primi posti delle preferenze nerazzurre. Non sarà semplice perché il Lipsia è abituato a far pagare caro i propri gioielli. Tuttavia, la speranza di viale Liberazione è che non si superi la valutazione di 30-35 milioni per il cartellino".