La dirigenza nerazzurra sta lavorando per capire come colmare l'eventuale buco che lascerebbe Calhanoglu

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 12:16)

L'Inter sa bene che qualcosa in mezzo dovrà ancora fare. Più che altro perché il futuro di Hakan Calhanoglu sarà molto difficilmente in nerazzurro e al suo posto bisognerà trovare altrettante garanzie da affidare a Chivu. In questo senso continua a circolare un nome, ribadito anche dal Corriere dello Sport, in alternativa a Ederson. Si legge sul quotidiano:

"Continua a piacere in maniera particolare Rios del Palmeiras. Nonostante la sconfitta e la conseguente eliminazione dal Mondiale per club, il colombiano si è messo in mostra anche nell’ultima uscita, confermando gli ottimi giudizi che non circolano soltanto nelle stanze di viale Liberazione. Peraltro, Rios, da centrocampista centrale, è perfettamente capace di agire anche in una mediana a due. Che poi è una delle evoluzioni tattiche che Chivu ha già esibito negli Usa e su cui lavorerà anche durante la preparazione alla prossima stagione.

L’idea Ederson, protagonista nell’Atalanta in coppia con De Roon, è nata anche per questo motivo. La certezza è che, per sostituire Calhanoglu – in Turchia sostengono che qualche novità possa spuntare questa settimana -, l’Inter punterà su un centrale. Ragion per cui, è via via calata anche l’ipotesi Frendrup, seguito a lungo nel corso della scorsa annata, ma giudicato troppo simile a Barella. Mentre, dal club nerazzurro sono arrivate smentite su Kokcu, regista naturalizzato turco di proprietà del Benfica".