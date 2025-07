"Quella che comincia oggi, sarà un’altra settimana dedicata alle uscite in casa Inter. Sono due i fronti più caldi, quelli per Aleksandar Skankovic e per Sebastiano Esposito. Per il primo, sono probabili nuovi contatti con il Bruges, dopo che i colloqui della scorsa settimana hanno prodotto una sostanziale intesa sulla valutazione, attorno ai 10 milioni, mentre è emersa una decisa distanza sull’entità della recompra che il club nerazzurro pretende di inserire. I belgi spingono per avvicinarsi a quota 30 milioni, l’Inter non vuole andare oltre i 20.

Per Esposito, invece, il Cagliari continua ad essere in vantaggio sulla Fiorentina, ma occorre ancora lavorare per trovare un accordo. C’è stata una frenata, invece, per Buchanan al Sassuolo. Il problema sono le intenzioni del canadese, che, almeno per il momento, non prende in considerazione la piazza neroverde. Intanto, si attendono sviluppi in merito ad Asllani, per cui l’Inter prevede l’incasso più sostanzioso: si parte da 18-20 milioni. L’albanese vuole restare in Italia. Ci sono stati gli approcci di Bologna e Fiorentina, ma ancora non un affondo deciso. Per quanto riguarda Taremi, il primo passo, evidentemente, è la sua uscita dall’Iran. Infine, stando a quanto rimbalzato dall’Argentina, l’Olympiakos avrebbe messo nel mirino Palacios.