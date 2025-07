Il figlio d’arte si trasferirà in Belgio (oggi la partenza per le visite mediche) in cambio di 9,5 milioni di euro. A Viale Liberazione resterà, però, la possibilità di riportarlo a Milano versando 22 milioni tra un anno oppure 25 nel 2027. In aggiunta, l’Inter si è garantita il 10% sull’eventuale rivendita del centrocampista. E allora chissà che il rilancio per Lookman non sia finanziato (in parte) dalla cessione di Stankovic jr..