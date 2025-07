Il nigeriano avrà un ruolo fondamentale nella trattativa per il possibile trasferimento a Milano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 09:46)

La trattativa per Ademola Lookman si svilupperà in tempi brevi. Questo per volere di tutte le parti in causa, che vogliono chiarire la questione in un senso o nell'altro prima possibile. Il Corriere dello Sport spiega quale sarà il prossimo passo:

"L’Inter, dal canto suo, anche ieri è rimasta ferma sulla sua proposta iniziale di 40 milioni: cifra che, secondo i rappresentanti del nigeriano, avrebbe dovuto essere sufficiente per portarlo a Milano. In viale Liberazione si sentono forti dell’intesa con il nigeriano. E il test-Napoli, in questo senso, non ha fatto altro che rafforzare tale convinzione. Così la speranza è che, con il lavoro ai fianchi dello stesso Lookman, le resistenze bergamasche finiscano per affievolirsi.

Al momento, però, a Zingonia è stato alzato il muro: le condizioni sono state poste e da quelle non ci si muove. Ancora non c’è stato un confronto diretto con l’attaccante, ma andrà in scena sicuramente nelle prossime ore. E, nell’occasione, ognuno metterà le proprie carte sul tavolo. Da una parte, ci sarà la volontà assoluta di Inter, corroborata dalla promessa di un anno fa dopo il mancato passaggio al Psg. Dall’altra, la necessità di vendere e di non svendere, perché Lookman è una delle pedine più pregiate. Non a caso, i Percassi preferirebbero di gran lunga una cessione all’estero: sia per incassare di più sia per non ritrovarselo di fronte in Serie A".