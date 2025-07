"L’Inter ha vinto almeno la prima battaglia. Il Napoli, infatti, dopo aver tentato l’inserimento per Lookman, si è chiamato fuori. Evidentemente perché, sondato il terreno con l’entourage del giocatore, ha capito che l’accordo con il club nerazzurro è blindato e non esistono spiragli per spezzarlo. Insomma, Marotta, Ausilio e Baccin, almeno per il momento, non hanno rivali nella corsa all’attaccante. Sul percorso, però, resta comunque un ostacolo, per di più tutt’altro che trascurabile. Ovviamente si tratta della volontà dell’Atalanta. Che non è quella di trattenere a forza Lookman, ma di ottenere quanto richiesto, ovvero non meno di 50 milioni".