Richard Rios è un nome che staziona anche nell'agenda dei dirigenti dell'Inter. Non è arrivato ancora alcun passo formale ovviamente, essendo legato all'eventuale partenza di Calhanoglu. Ma i dirigenti nerazzurri lo hanno seguito nell'ultimo periodo, come conferma il Corriere dello Sport. Da Roma rilanciano con forza le quotazioni dei giallorossi sul centrocampista:

"Dal tavolo della trattativa parlano di distanze «non incolmabili». Significa che la Roma è molto vicina al primo colpo sudamericano: Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Palmeiras, potrebbe presto partire dal Brasile in direzione Trigoria. Le parti stanno negoziando sulla valutazione finale, che come sempre tiene conto anche di bonus facilmente raggiungibili.

Il punto d’incontro potrebbe essere a quota 20 milioni di parte fissa più, appunto, le condizioni variabili che quasi sempre si verificano per alzare l’asticella fino a 25. A Rios si è interessata anche l’Inter, senza contare il Porto di Farioli che ha presentato una proposta scritta di 17 milioni (rifiutata). Ma Massara ritiene di avere in pugno la situazione, forte del gradimento del calciatore che poche settimane fa venne “beccato” dai professionisti dello screenshot mentre postava un affettuoso saluto in italiano a Lorenzo Pellegrini. Nazionale colombiano, molto gradito per caratteristiche a Gasperini, Rios potrebbe firmare un contratto di 5 anni intorno ai 2,5 milioni a stagione. I media del suo Paese danno per imminente il passaggio alla Roma".