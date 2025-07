"La partita è cominciata. E’ tutta da giocare, ma intanto l’Inter ha fatto la prima mossa. Ovvero ha presentato la sua offerta ufficiale per Lookman: il primo contatto lo hanno avuto i due ds, Ausilio e D’Amico, poi si sono sentiti anche i due presidenti, Marotta e Percassi. Sul tavolo, come previsto, ci sono 40 milioni di euro, sotto forma di un prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta, previsto pure questo, dice di no: non ritiene la cifra sufficiente, ne pretende 10 in più ed è pure perplessa sulla formula. La trattativa, però, è da considerare cominciata.

Rompendo gli indugi, peraltro, il club nerazzurro ha confermato i suoi piani. Quindi, non solo che, ad oggi, la priorità è completare il reparto offensivo. Ma che il nigeriano è il grande obiettivo in questo senso. Vero che ci sono anche alcune alternative. E che non vengono cancellate. Tutte le forze, però, sono concentrate su Lookman: considerato il colpo giusto per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi (i segnali via social vanno proprio in quella direzione), dopo la scoppola rimediata in finale di Champions. E l’auspicio è di “regalarlo” a Chivu, che ha espressamente fatto il suo nome, entro la fine del mese, quindi per l’inizio della preparazione.