La dirigenza è al lavoro per ultimare le cessioni che servono per girare poi al Parma il tesoretto accumulato per il difensore

Marco Astori Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 10:02)

La priorità sul mercato dell'Inter è e resta Ademola Lookman, almeno fino a che il club non sarà riuscito a prenderlo oppure avrà definitivamente mollato la trattativa. Intanto, però, in viale della Liberazione non si perde di vista il nome di Giovanni Leoni: la dirigenza è al lavoro per ultimare le cessioni che servono per girare poi al Parma il tesoretto accumulato per il difensore. Spiega il Corriere dello Sport: "Sebastiano Esposito per fare trenta. Oltre a seguire la bollente vicenda Lookman, in parallelo in casa Inter si lavora sempre per piazzare gli esuberi e far lievitare il tesoretto.

Il fronte caldo di inizio settimana è rappresentato dalla trattativa per l'attaccante che nell'ultima stagione ha giocato a Empoli e che è in trattativa con il Cagliari. Al momento l'ostacolo principale è rappresentato dalla formula, visto che inizialmente i sardi avevano accettato l’accordo sulla base di 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Poi però hanno ridotto la cifra a 3 milioni e, oltre alla percentuale di rivendita, hanno chiesto 300 mila euro di bonus per le prossime tre salvezze. Le parti stanno cercando di limare l'intesa, ma il club di Viale della Liberazione vuole raggiungere in fretta quota 30 dopo aver accumulato fin qui 26 milioni tra cessioni (Aleksandar Stankovic e Buchanan) e altre operazioni (come Agoume, Filip Stankovic e Vagiannidis) che hanno alleggerito la rosa e di conseguenza il monte ingaggi.

Per un altro esubero, Tomas Palacios, c'è il forte pressing del Basilea che però vorrebbe portare l'argentino in prestito in Svizzera per una stagione. L’Inter predilige monetizzare subito, ma non è da escludere nemmeno una soluzione transitoria per permettere al calciatore di esprimersi al meglio in Europa dopo il poco convincente primo anno vissuto in Italia tra Milano e Monza. Di certo il club interista non vuole realizzare una minusvalenza, avendo pagato il calciatore 6,5 milioni l'estate di un anno fa.

Il nome più papabile, invece, per sfondare quota 30 è rappresentato da Taremi, altro attaccante in partenza per giocare con continuità e trovare un progetto dove possa essere centrale. L’iraniano ha detto no anche al Flamengo, dopo aver rifiutato il Botafogo, perché vuole restare in Europa ed è attratto da un'avventura in Premier League. Sulle sue tracce risultano esserci Fulham, Leeds, Nottingham e West Ham, che potrebbero soddisfare le richieste dell’Inter per una cessione a titolo definitivo a quota 8-10 milioni, dopo il suo arrivo un anno fa a parametro zero.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità dal mercato anche perché l’ex Porto non è ancora rientrato ad Appiano per mettersi a disposizione del nuovo allenatore. Piazzare Taremi per l’Inter vorrebbe dire avere in cassa il tesoretto necessario per dare all'assalto a Leoni, il desiderio privilegiato nella difesa del futuro. Per lui il Parma chiede almeno 35 milioni e non accetta inserimenti di altri giocatori, come magari sarebbe stato ipotizzabile quello dello stesso Sebastiano Esposito per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Bonny in direzione Milano. Da qui fino alla fine del mercato si proverà a piazzare anche Asllani, su cui c'è un interesse preliminare del Sassuolo dal momento che l'albanese punta a rimanere in Italia dopo aver rifiutato il Betis Siviglia", conclude il quotidiano.