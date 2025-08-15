L'Inter balla tra Lookman e Koné. Ma i nerazzurri possono ambire a entrambi i colpi di mercato? Secondo il Corriere dello Sport, è praticamente impossibile. Ma l'Inter potrebbe anche decidere di affondare nuovamente per l'atalantino.
L'Inter balla tra Lookman e Koné. Ma i nerazzurri possono ambire a entrambi i colpi di mercato? Secondo il Corriere dello Sport no
"Il triangolo può sbloccarsi nelle prossime ore. Ergo: può arrivare un’accelerata improvvisa con l’Atalanta per Lookman oppure un’offerta ufficiale alla Roma per Koné.
Tutto è nelle mani dell’Inter che deve soltanto decidere se aumentare la proposta per l’attaccante (rifiutati i 42 milioni più 3 di bonus, anche in virtù del 15% della rivendita che spettano al Lipsia) oppure offrire a Massara circa 45 milioni per prendere il centrocampista. Il diesse giallorosso ha intanto contattato il Monaco per avere informazioni su Magassa e sta valutando Fabbian del Bologna".
