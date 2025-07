E' Ademola Lookman il nome nuovo per l'Inter: ma resistono comunque anche i piani alternativi per i nerazzurri

E' Ademola Lookman il nome nuovo avanzato dal Corriere dello Sport questa mattina per l'attacco dell'Inter: il nigeriano, però, ha costi molto alti e l'Atalanta è da sempre un osso duro sul mercato. Ecco perché resistono comunque, secondo il quotidiano, i piani alternativi per i nerazzurri.

"Openda è il secondo della lista e avrebbe già dato una disponibilità a valutare il trasferimento all’Inter, attratto dalla Champions: per lui (che rispetto a Lookman ha tre anni in meno e dunque si avvicina di più al profilo tracciato da Oaktree) i nerazzurri vorrebbero contenere l’investimento sui 35 milioni di euro. In quella fascia di prezzo rientra pienamente anche Ben Seghir, legato al Monaco per altre due stagioni. Poi c’è Nkunku, in uscita dal Chelsea", si legge.