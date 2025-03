Le condizioni

"Come dimostra lo stesso argentino, ceduto al Como la scorsa estate, il Real non vuole perdere il controllo sui suoi talenti e preferisce sempre tenersi una porta aperta per il ritorno. Significa che pure i desideri dell’Inter sono destinati ad adeguarsi alle abitudini delle Merengues. Nico Paz, quindi, potrebbe tornare a Madrid per poi ripartire, ma solo attraverso un prestito oppure un’altra cessione (su altre cifre) e sempre con la solita recompra. Stesso discorso per Güler, sulle cui potenzialità sono tutti convinti in casa Real, altrimenti non sarebbero stati investiti 20 milioni nell’estate 2023"