I due difensori nerazzurri, in scadenza di contratto in estate, potrebbero non prolungare: ecco lo scenario

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sulle strategie dell'Inter per quanto riguarda la difesa: "Continua il lavoro di Ausilio e Baccin per la difesa. Acerbi e De Vrij sono in scadenza di contratto e a ora è più probabile che ci sia un addio piuttosto che vengano esercitate le due opzioni di rinnovo. Ed è anche per questo che l'Inter si sta muovendo per trovare le alternative giuste.