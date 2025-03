In più c’è da tenere presente anche la situazione di Rafa Marin, che in estate con ogni probabilità lascerà Napoli. E così ecco che i riflettori del direttore sportivo Manna si sono accesi su Beukema del Bologna, che piace tanto anche all’Inter. Proprio per questo il Napoli ha cominciato a muoversi. I contatti sono appena partiti ma il club azzurro è pronto a scendere in campo in maniera concreta".