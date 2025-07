Ceccarini: “Inter-Atalanta, partita a scacchi per Lookman: ecco l’alternativa”

Nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW, Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, si è concentrato sul mercato dell'Inter e sulle operazioni in entrata e in uscita, a partire dalla ricerca dell'attaccante e la trattativa con l'Atalanta per Lookman:

"L’Inter si sta muovendo sempre con più decisione. I nerazzurri stanno lavorando forte in attacco dove il principale obiettivo è diventato un esterno. Il primo nome della lista è Lookman. L’Atalanta lo valuta 50 milioni di euro, ma l’Inter non è disposta a spingersi oltre i 40 e per il momento la situazione è bloccata. In casa nerazzurra però c’è anche un piano alternativo e un giocatore che piace è Nico Gonzalez. È chiaro che il costo è inferiore, sarebbe un affare da 20 milioni di euro più bonus. Il primo obiettivo resta però l’attaccante dell’Atalanta, che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento.

Insomma è in atto una partita a scacchi, con l’Inter che non ha alcuna intenzione di abbassare il suo pressing. Anche perché ha pronto un contratto fino al 2030. Un ingaggio che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. I nerazzurri vorrebbero provare a chiudere l’operazione entro una decina di giorni. Intanto anche sul fronte difensivo, l’Inter non ha mollato la presa su Leoni, che viene considerato uno dei migliori prospetti per il futuro. La società nerazzurra lo sta seguendo da tempo e vorrebbe anticipare la concorrenza. Per ora il Parma fa muro, visto che non ha minimamente abbassato le sue pretese economiche. La valutazione resta sui 40 milioni di euro. Infine da segnalare il forte interesse del Sassuolo per Buchanan, su cui il club neroverde sta lavorando per sostituire Lauriente ceduto al Sunderland per 20 milioni.