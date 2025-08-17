Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto anche sul mercato dell'Inter. "In attesa di capire gli eventuali margini di manovra su Lookman e dopo aver pensato anche a Manu Koné, oggi gli sforzi dei dirigenti nerazzurri sono concentrati anche sulla difesa. L’addio di Pavard è possibile. Sul difensore francese c’è movimento. Il Neom, società araba, è pronta a fare una grande offerta sia all’Inter che al giocatore. In questi giorni si potrà capire anche la fattibilità dell’operazione. Anche il Lille e il Galatasaray in realtà hanno preso informazioni".
Ceccarini: “Inter, dirigenti concentrati anche sulla difesa, la situazione. Badé piace molto”
"Nel caso di una sua partenza l’Inter tenterebbe l’assalto a Solet dell’Udinese, già seguito ai tempi in cui era in forza al Salisburgo. L’Inter vorrebbe provare a convincere il club friulano con la formula di un prestito oneroso con riscatto sicuro a 20-25. Il giocatore deve risolvere anche questioni extra-campo e questo è un elemento di valutazione in più ma tutti in casa nerazzurra sono convinti che sarebbe la scelta giusta per rendere ancora più competitivo il reparto. Piace molto anche Badè del Siviglia sul quale c’è tanta concorrenza e una valutazione decisamente più alta".
