Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto anche sul mercato dell'Inter. "In attesa di capire gli eventuali margini di manovra su Lookman e dopo aver pensato anche a Manu Koné, oggi gli sforzi dei dirigenti nerazzurri sono concentrati anche sulla difesa. L’addio di Pavard è possibile. Sul difensore francese c’è movimento. Il Neom, società araba, è pronta a fare una grande offerta sia all’Inter che al giocatore. In questi giorni si potrà capire anche la fattibilità dell’operazione. Anche il Lille e il Galatasaray in realtà hanno preso informazioni".