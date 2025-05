Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, ha parlato anche di ciò che potrebbe accadere presto in casa nerazzurra in vista della prossima stagione. In particolare, sui possibili movimenti per il reparto avanzato, Ceccarini ha precisato su TMW: "L’Inter è in continuo movimento e sta cercando di stringere i tempi per piazzare subito il primo acquisto per il Mondiale per club. In questi giorni è aumentata sempre più la fiducia per poter chiudere presto l’operazione Luis Henrique con il Marsiglia ma il lavoro di Ausilio è a 360 gradi. I nerazzurri sono operativi anche su altri reparti. In attacco l’Inter cambierà molto.