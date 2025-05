Ceccarini: “Inter spinge forte per il primo acquisto. Si chiude in pochi giorni”

Sono in arrivo a stretto giro novità di mercato in casa Inter? E' ciò che filtra dall'editoriale di Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, stamattina su TMW. Questo l'aggiornamento che riguarda i nerazzurri: "Tra una settimana apre la finestra speciale e i nerazzurri stanno spingendo forte sull’acceleratore per regalare a Simone Inzaghi il primo acquisto in vista della prossima stagione. Che già potrebbe essere utilizzato per il Mondiale per Club. L’operazione Luis Henrique è ormai in dirittura d’arrivo.