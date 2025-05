Nel consueto appuntamento con l’editoriale su TWM, Niccolò Ceccarini fa il punto sul mercato dell’Inter, concentrandosi in particolare in uscita.

“Una stagione incredibile con un obiettivo come lo scudetto ora più che mai alla portata. Il Napoli progetta il futuro per costruire una squadra più forte anche in vista della Champions League. La società azzurra ha intenzione di piazzare un colpo per reparto. A centrocampo un un elemento di qualità verrà inserito anche perché il futuro di Anguissa resta incerto nonostante sia scattata l’opzione per l’allungamento fino al 2027. Mourinho lo vorrebbe infatti al Fenerbahce.