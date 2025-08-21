Il club nerazzurro si concenterà su due obiettivi dopo aver abbandonato la pista Lookman, un centrocampista e un difensore

"Dopo avere perso settimane nella trattativa con l’Atalanta per Lookman, ora complicata, l’Intercambia strategia: visto che in attacco Bonny e Pio Esposito funzionano come alternative a Lautaro e Thuram, tanto vale investire in difesa e a centrocampo". Così Franco Vanni, dalle colonne del quotidiano La Repubblica, racconta il momento del mercato nerazzurro.

Il club nerazzurro sta lavorando alle cessioni di Asllani, Taremi e Pavard e poi vireranno sui loro obiettivi in entrata. "Per il centrocampo, i nomi caldi sono Frendrup del Genoa, il giovane Cissé del Rennes e l’ex viola Amrabat. Un possibile rinforzo per la difesa è Solet dell’Udinese, ma restano in lista Chalobah e Disasi, in esubero al Chelsea", si legge sul quotidiano.

In vista dell'esordio con il Torino del 25 agosto la rosa comunque non è stata né rivoluzionata come forse ci si aspettava e né ancora completata. "In ogni caso, è probabile che all’esordio contro il Torino a San Siro l’undici di partenza sarà quello di Inzaghi, con il 3-5-2 come modulo e Sucic a contendere un posto a Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan. Se il croato ha dato ottime risposte, Luis Henrique lascia invece dubbi. E dopo la partenza di Zalewski, manca un vice Dimarco. Il mercato non ha ringiovanito il gruppo. I veterani restano e il ricambio generazionale rimandato", riflette l'inviato del giornale a seguito dei nerazzurri.

