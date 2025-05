C'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter in vista della prossima stagione. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport

C'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter in vista della prossima stagione. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui i nerazzurri avrebbero messo gli occhi, come possibile vice Calhanoglu in caso di partenza di Asllani, su Nicolussi Caviglia del Venezia: