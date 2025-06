Momento d’oro per i fratelli Esposito, soprattutto per Pio dopo il gol con il River Plate: ecco per quanto l'Inter aveva ceduto Salvatore

Alessandro Cosattini Redattore 26 giugno 2025 (modifica il 26 giugno 2025 | 18:01)

Momento d’oro per i fratelli Esposito, soprattutto per Pio, a segno in Inter-River Plate nella notte. Si parla tanto di lui e Sebastiano: entrambi sono di proprietà dei nerazzurri e il loro futuro è tutto da scrivere. Se ne parlerà dopo il Mondiale, come ha detto anche lo stesso Chivu. Ma anche il fratello maggiore Salvatore Esposito era dell’Inter.

Il centrocampista classe 2000 nell’ultima stagione allo Spezia ha realizzato 7 gol e 10 assist in 36 partite di Serie B. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è stato ceduto poi a titolo definitivo alla Spal nel 2018. Proprio di questo addio ha parlato recentemente lo stesso Salvatore alla Gazzetta dello Sport.

L’Inter in lei non ha creduto e nel 2018 l’ha ceduta alla Spal per 75mila euro. Rimpianti?

“Rimpianti? No... È stata una decisione che mi ha spronato a dimostrare che qualcuno si era sbagliato. Ma per me resta un’esperienza fantastica: ho vinto due campionati e una Supercoppa e trovato tanti amici. C’era anche Adorante, che sta facendo grandi cose proprio nella Juve Stabia. Strano vero?”, la risposta di Salvatore.