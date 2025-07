Come noto, il principale obiettivo dell'Inter per la difesa è Giovanni Leoni, giovane talento del Parma. Gli alti costi dell'operazione (almeno 30 milioni per il cartellino) e i tanti soldi già spesi (70 milioni) per gli acquisti di Sucic, Luis Henrique e Bonny impongono al club nerazzurro di coprire almeno parte del budget da alcune cessioni. Ecco il punto da Sport Mediaset:

"I nomi in partenza non mancano, per ogni ruolo. In attacco, per esempio, in uscita c'è Sebastiano Esposito che ha il contratto in scadenza nel 2027, è valutato 7 milioni di euro e piace a diversi club italiani come Fiorentina e Cagliari, ma anche Mehdi Taremi per il quale l'Inter vorrebbe ricavare una plusvalenza di 10 milioni di euro. A centrocampo, gli indiziati a partire sono essenzialmente Asllani, Aleksander Stankovic e Tajon Buchanan (...)".