"Mentre Marotta e Ausilio provano ad accelerare alcune operazioni in uscita (da Asllani a Buchanan fino a Sebastiano Esposito) per raccogliere i soldini necessari e rilanciare a 45 più bonus, il Napoli torna a bussare alle porte della Dea. Si parla di 50 milioni ai Percassi (me non c'è un'offerta ufficiale) e un contratto di 5 milioni a stagione al nigeriano che però si è promesso all'Inter", scrive il Giorno.