Dal Psg alle notti europee con Lens e Basilea, il percorso del nuovo centrocampista nerazzurro tra studio, duttilità e gol pesanti

Alessandro De Felice Redattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 22:36)

Andy Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter, porta con sé un percorso di crescita che unisce talento, determinazione e un pizzico di nobiltà calcistica.

Nato a Neuilly-sur-Seine e cresciuto a Nanterre, ha mosso i primi passi tra La Garenne-Colombes e Boulogne-Billancourt, prima di entrare nel vivaio del Paris Saint-Germain tra il 2009 e il 2012. Dopo tre stagioni nella capitale, è stato portato a Rennes, dove nel maggio 2021 ha esordito in Ligue 1 a soli 17 anni contro il Psg, mostrando fin da subito un carattere ambizioso.

In Bretagna, racconta La Gazzetta dello Sport, richiedeva le registrazioni delle sue gare per analizzarle e migliorarsi.

La sua carriera ha poi preso slancio al Basilea, club con cui si è messo in evidenza in Conference League 2022/23, chiusa in semifinale.

In quella edizione, segnala La Gazzetta dello Sport, ha segnato tre reti, compreso un gol alla Fiorentina, e fornito tre assist in 14 presenze, numeri che gli hanno garantito l’inserimento nella squadra ideale della competizione come miglior giovane.

Le sue prestazioni hanno convinto il Lens a investire 15 milioni di euro, cifra che lo rese il giocatore più costoso della storia del club, accolto in piazza dai tifosi con la firma di un contratto quinquennale e l’investitura come erede del capitano Fofana, partito per l’Arabia Saudita.

Con il Lens, Diouf ha giocato 34 partite in Ligue 1 la scorsa stagione, tutte da titolare, come riferisce La Gazzetta dello Sport. La sua polivalenza lo ha reso indispensabile per Will Still, capace di impiegarlo sia davanti alla difesa sia da mezzala, in un ruolo da centrocampista box-to-box. Alle qualità tattiche ha aggiunto esperienza internazionale, con due presenze in Champions League e altre in Europa League.

Diouf si è imposto come giocatore dalla forte fisicità e dalle spiccate capacità atletiche, con l’attitudine alla percussione, al tiro dalla distanza e all’impatto nei contrasti. Un profilo che aveva già attirato l’interesse di diversi club di Premier League, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, prima della chiamata dell’Inter. Nel suo curriculum figurano anche la medaglia d’argento olimpica con la Francia e il debutto in Youth League contro i nerazzurri, quasi un presagio della sua nuova avventura in Serie A.

"Se lavori e credi in te stesso nel calcio va tutto velocemente", ha dichiarato il 22enne francese, pronto ad affrontare una nuova sfida con la stessa determinazione che lo ha accompagnato dal primo giorno in campo.