L'Inter accelera per chiudere un colpo da 5 milioni di euro in questa finestra di mercato invernale. Ne parla Gianluigi Longari di Sportitalia sul suo profilo X:
L'Inter accelera per chiudere un colpo da 5 milioni di euro in questa finestra di mercato invernale: ecco la strategia
"Inter spinge per chiudere il colpo Branimir Mlačić. L’idea è quella di chiudere l’affare con l’Hajduk Spalato a 5M e lasciare il difensore in prestito in Croazia fino al termine della stagione", ha scritto il giornalista.
