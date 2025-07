Oggi sono arrivate anche le importantissime parole di Beppe Marotta su Ademola Lookman . L'Inter anche per Sky Sport è pronta ad alzare la propria offerta per arrivare all'attaccante di proprietà dell'Atalanta.

“L’Inter vuole chiudere la trattativa per Lookman, sarebbe perfetto per la nuova idea di gioco di Chivu. Il club vuole rilanciare e alzare l’offerta all’Atalanta.

Siamo sotto ai 45 probabilmente, attorno ai 42/43 milioni. Il club bergamasco continua a valutarlo 50 milioni. Le parti si vedranno, Lookman ha già un accordo con l’Inter. Come detto da Marotta, in un senso o nell’altro si chiude in 2/3 giorni”, le parole di Manuele Baiocchini a Sky.