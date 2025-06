Spunta un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter, lo ha fatto Cristian Chivu in persona ai dirigenti in questi giorni

Alessandro Cosattini Redattore 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 10:32)

Spunta un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter, lo ha fatto Cristian Chivu in persona ai dirigenti in questi giorni.

In caso di addio di Hakan Calhanoglu, cercato in patria dal Galatasaray, l'allenatore vorrebbe caratteristiche diverse infatti in nerazzurro.

Secondo Tuttosport, il nome fatto da Chivu al club in questi giorni è quello di Mandela Keita, centrocampista classe 2002 allenato proprio dal nuovo tecnico nerazzurro a Parma. Più muscolare e dinamico rispetto a Calha, la scorsa estate è arrivato dall'Anversa per 12 milioni di euro.