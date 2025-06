Sky – Inter, in serata l’incontro con Chivu per la firma: le ultimissime

Ore calde per il futuro della panchina dell'Inter. Dopo il no del Como per Fabregas e quello di Vieira, infatti, il club ha virato su Chivu

Marco Macca Redattore 5 giugno - 19:24

Sono ore caldissime per il futuro della panchina dell'Inter. Dopo il no del Como per Fabregas e quello di Vieira, infatti, il club nerazzurro ha virato con decisione su Cristian Chivu, ormai in procinto di diventare il nuovo allenatore interista.

A tal proposito, Gianluca Di Marzio racconta un aggiornamento:

"Inter, in serata previsto l'incontro con Chivu per definire dettagli e firma". Tutto pronto, dunque, per il dopo Inzaghi. Cristian Chivu pronto a prendere in mano le redini dell'Inter.

(Fonte: Sky Sport)