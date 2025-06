L’Inter di Cristian Chivu è ancora in fase sperimentale e l’allenatore sta testando nuove soluzioni tattiche. Nella sfida di ieri sera del secondo turno del Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds, vinta per 2-1, i nerazzurri hanno adottato un modulo con due mediani, Barella e Asllani, e due trequartisti, Zalewski e Sebastiano Esposito, alle spalle di Lautaro Martinez. Una scelta tattica non del tutto inedita, già provata da Inzaghi dopo l’inserimento in rosa di Zalewski. Tuttavia, dal Mondiale per Club emergono segnali che il 3-4-2-1 possa diventare per Chivu più di una semplice alternativa.