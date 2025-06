Sembrava fatta per la conferma di Cristian Chivu a Parma, i colloqui della scorsa settimana avevano portato club e tecnico verso un'intesa per prolungare il contratto fino al giugno 2027.

L'allenatore che ha guidato (da subentrante a Pecchia) i crociati alla salvezza sembrava designato a guidare la squadra anche in futuro: da limare solo qualche dettaglio sullo stipendio, ma linee guida per ritiro (in Austria) e mercato erano già sul tavolo. Ieri l'allenatore rumeno era atteso al centro sportivo di Collecchio, appuntamento posticipato a questa mattina, per sigillare l'accordo, per quelle che spesso si definiscono formalità. Ma oggi Chivu è rimasto a Milano, in sede a Collecchio si è presentato solo il suo agente, Pietro Chiodi.